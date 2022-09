Cada Domingo Yuri Jensen & Latino Youth Coalition members 09-11-22

Wasatch Latino Coalition (WLC) President, Yuri Jensen joins us along with members of the Latino Youth Coalition (LYC) for Wasatch County to discuss the Family Dinner in the Park scheduled for Monday, September 12th, from 5:30pm to 7:00pm in the Southfield Park in Heber City. LYC members Daniel, Anna, Orlando, Said, Andres, and Jose share some important facts based on research that led to the Family Dinner in the Park events.

Yuri Jensen, Presidente de la Coalición Latina de Wasatch (CLW) nos acompaña junto con miembros de la Coalición de Joventud Latina (CJL) para el Condado de Wasatch para hablár de la Cena Familiar en el Parque programada para el Lunes 12 de septiembre de las 5:30pm a las 7:00 pm en el Parque Southfield en Heber City. Miembros de la CJL Daniel, Anna, Orlando, Said, Andres, y Jose comparten algunos hechos importantes basados en estudios que resultaron en los eventos de Cena Familiar en el Parque.

