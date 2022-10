Cada Domingo | Luis Valentan 10-02-22

Luis Valentan is one of the hosts for Radio Jornalera, a web-based radio program associated with Red de Jornaleros y Jornaleras Agricolas that focuses on highlighting the challenges Journeymen and Journeywomen face in trying to find work, the many labor law violations committed against them, and a focus on educating people of their rights. We spend the hour chatting with Luis, who hosts Voces Jornaleras.

Luis Valentan es uno de los anfitriones para Radio Jornalera, un programa de radio basado en internet asociado con la Red de Jornaleros y Jornaleras Agricolas que se enfoca en iluminar los retos que los Jornaleros y Jornaleras enfrentan al buscar trabajo, las muchas violaciones de las leyes de labor cometidas en su contra, y un enfoque en educar a las personas de sus derechos. Pasamos la hora charlando con Luis, quien es anfitrion de Voces Jornaleras.

