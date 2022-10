Cada Domingo | Mike Owens 10-16-22

Park City Fire District Fire Marshall Mike Owens joins us to discuss some of the safety precautions our community can take to minimize the risk from hazards during the change of season. We also discuss the differences between carbon monoxide detectors and smoke detectors and their importance and roles in one's home.

El Inspector de Bomberos Mike Owens del Distrito de Bomberos de Park City nos acompaña para discutir algunas de las precauciones de seguridad que nuestra comunidad puede tomar para minimizar el peligro de los riezgos durante el cambio de temporada. También discutimos las diferencias entre los detectores de Monoxido de Carbono y los detectores de humo, y su importancia y papél en nuestro hogar.

435-940-2520