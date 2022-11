Cada Domingo | Ivan Razo 11-06-22

Human Resources Assistant for Park City Municipal Corporation Ivan Razo joins us to update the community about many issues including construction on Park Avenue, schedule changes for public transportation during the winter season, a survey where the hispanic public is asked to weigh in, and much more.

Ivan Razo, Asistente para Recursos Humanos con la Corporación Municipal de Park City nos acompaña para actualizar a la comunidad de varios temas incluyendo construcción en la calle Park Ave, cambios de horarios para transporte publico durante el invierno, una encuesta en donde se pide que el publico hablahispano participe, y mucho más.

Website

Facebook

Transporte (Español)

Construction (Eng & Español)

Encuesta