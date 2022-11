Cada Domingo | Marco Palma 11-27-22

Marco Palma, director of Trompos Cuper (Cuper Tops) in Zapopan México, founder and president of the Mexican Association for Tops joins us to talk about his love for tops, his participation in 4 international competitions, and his mission to bring this art to the rest of the world. We chat with Palma about the history of the top, its origins, evolution, worldwide popularity, and much more.

Marco Palma, director de Trompos Cuper en Zapopan México, fundador y presidente de la Asociación Mexicana para Trompos nos acompaña para hablar de su amor del trompo, su participación en 4 competencias internacionales, y su misión para traer este arte al resto del mundo. Platicamos con Palma de la historia del trompo, sus origenes, popularidad mundial, y mucho más.

