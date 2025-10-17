Local News Hour | October 17, 2025 By Connor Thomas Published October 17, 2025 at 1:04 PM MDT Listen • 50:04 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Park City Council candidate forum focuses on Old Town development (3:23)Mayoral candidates lay out visions for Park City’s future (5:47)Summit County Search and Rescue Operations Manager Canice Hart talks about fall/winter recreation safety (9:01)Recycle Utah now accepting residential food waste (21:55)Park City Councilmember Ed Parigian has a recap of Thursday's council meeting (23:28)Ryan Walsh previews Mountain Town Music's Celebration of Fleetwood Mac on Oct. 24 (40:26)Park City School District making progress on long-term learning goals (45:49)Hideout planning board reviews concepts for permanent fire station (49:03)