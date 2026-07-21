Local News Hour | July 21, 2026
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Wasatch County sets values-based land use policy in new general plan (03:05)
New Basin Rec fieldhouses would include daycare, fitness facilities (05:00)
Wasatch County opposes state law that permits developer-led towns (08:31)
'Best Day Ever' highlights adaptive trail riders, need for more access(21:27)
Recycle Utah's August 'rendezvous' will show off new facility plans (34:53)
Park City launches accessibility program for visitors with disabilities (46:02)