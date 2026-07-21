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Local News Hour podcast title card.
Local News Hour

Local News Hour | July 21, 2026

By Leslie Thatcher
Published July 21, 2026 at 12:15 PM MDT
Ways To Subscribe
Local News Hour podcast title card.
KPCW

Wasatch County sets values-based land use policy in new general plan (03:05)

New Basin Rec fieldhouses would include daycare, fitness facilities (05:00)

Wasatch County opposes state law that permits developer-led towns (08:31)

'Best Day Ever' highlights adaptive trail riders, need for more access(21:27)

Recycle Utah's August 'rendezvous' will show off new facility plans (34:53)

Park City launches accessibility program for visitors with disabilities (46:02)

Local News Hour
Leslie Thatcher
KPCW Senior News Director
See stories by Leslie Thatcher