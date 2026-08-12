Local News Hour | August 12, 2026 By Jennifer Dobner Published August 12, 2026 at 11:54 AM MDT Listen • 50:38 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Park City group says thousands signed Bonanza Park petition (3:37)Chef's Table Festival promotes zero food waste efforts (7:56)Park City High School offers driver’s ed class to local students (20:14)Rocky Canyon Fire alert issues prompt Park City readiness review (21:51)Heber Valley celebrates summer's end with full slate of events (40:29)