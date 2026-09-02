Local News Hour | September 2, 2026 By Leslie Thatcher Published September 2, 2026 at 11:44 AM MDT Listen • 48:53 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Summit County Council to discuss Junction Commons, Silver Creek Estates projects (3:37)Park City Rotary to celebrate 130th annual Miners Day (5:48)Park City Rotary to celebrate 130th annual Miners Day (19:16)Friends of Park City Library prep for annual used book sale (38:55)Park City-area trails closed for maintenance, fire mitigation in September (46:42)Utah to spend $60K to review how books enter school libraries (47:24)Summit and Wasatch Counties on national top 15 list of rural communities for 2026 (48:15)