Local News Hour | October 7, 2026 By Kristine Weller Published October 7, 2026 at 10:49 AM MDT Listen • 49:55 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music TuneIn Overcast KPCW Summit County leaders boost education on renewable energy program (3:30)Timpanogos Valley Theater's annual ghost tours return(5:39)Summit Land Conservancy protects another 200 acres of open space (19:23)Park City Council considers MARC upgrades, economic grant revival (21:59)Pro-Active Alliance event invites one-on-one political dialogue(42:20)