Mountain Town Music recrea ‘El Último Vals’.

The Band es un icónico cuarteto musical formado en 1967, compuesto por cuatro canadienses y un estadounidense. Las canciones más populares del grupo incluyen "The Weight" y "The Night They Drove Old Dixie Down".

La banda realizó su concierto de despedida el 25 de noviembre de 1976, y las imágenes del evento se lanzaron en 1978 como la película-concierto "The Last Waltz", dirigida por Martin Scorsese.

FULL INTERVIEW: Brian Richards and Ryan Walsh of Mountain Town Music Listen • 8:22

Brian Richards, el director ejecutivo de Mountain Town Music, dijo que músicos locales de Utah recrearán ese concierto el sábado 2 de noviembre.

“Estamos invitando a la comunidad porque es el sábado antes del día de las elecciones. El invierno se acerca pronto, y, más a menudo de lo que nos gustaría, una vez que llega el invierno, nunca vemos a nuestros amigos, vecinos y a nuestra comunidad. Así que realmente queríamos celebrar todo lo que es increíble acerca de esta comunidad", dijo Richards. "Mucha gente no ha estado en el Marquis desde que lo renovaron, y esto les da la oportunidad de entrar y descubrir cuál es el lugar de música en vivo más genial”.

Además de los cinco miembros de la banda, varios otros músicos locales participarán en los cameos que formarán parte del espectáculo final, incluido el local Ryan Walsh.

“Estos invitados especiales representan a algunas de esas personas", dijo Walsh. “En mi papel, interpretaré 'Dry Your Eyes' de Neil Diamond. Estaba en un álbum producido por Robbie Robertson. Así que, Neil Diamond, simplemente aparece. Él interpreta la canción y desaparece, y luego regresa para el final, cuando Bob Dylan hace su super set en el espectáculo”.

Otros músicos locales que participarán en los roles de cameo incluyen a Kate Sonson, Alicia Stockman, Dana Williams, Junior Richard, Sarah DeGraw y Rick Gerber.

The Last Waltz se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre a las 8 p.m. en el Marquis Park City. Las entradas cuestan $25 y se pueden comprar aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison