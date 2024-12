La serie de películas Lost Gems of Sundance presenta décadas de favoritos.

La historia de Park City con los festivales de cine se remonta a 1981, cuando debutó el Park City Film and Video Festival. Para 1985, Robert Redford asumió el control y lo renombró como el mundialmente famoso Festival de Sundance.

Rindiendo homenaje a los orígenes de estos festivales, la serie comenzó con The Return of the Secaucus 7 el lunes en la Biblioteca de Kimball Junction.

Rick Brough, uno de los organizadores de la serie Lost Gems of Sundance Film Series , recuerda que esta película fue una de las 12 seleccionadas en el primer programa independiente del festival. Fue dirigida por el novelista y guionista debutante John Sales.

"The Return of the Secaucus 7 trata sobre un grupo de amigos que en su día fueron radicales en la universidad y que se reúnen nuevamente, donde resurgen las diferentes relaciones y problemas entre ellos", dijo Brough. "Es una especie de dramedy. Es la primera película dirigida por Sales, quien se ha convertido en una voz significativa en el cine independiente."

Junto con la coorganizadora Destiny Grose, seleccionaron lo que consideraron una buena representación de películas de las últimas cuatro décadas.

"Queríamos incluir un documental, así que Murderball fue definitivamente una elección," dijo Grose. "Algo ligero y divertido para febrero es Waitress, que es increíble. Fue una película que se convirtió en un musical, y luego en un musical cinematográfico. Para marzo pensamos en Living in Oblivion. Es interesante ver a Peter Dinklage en sus inicios. Mucha gente lo recuerda por The Station Agent, pero creo que su primera vez en Sundance fue con Living in Oblivion."

Cada proyección incluirá una breve introducción y una discusión posterior. Los organizadores también están interesados en escuchar a otras personas sobre las películas favoritas que les gustaría ver en la próxima edición de la serie Lost Gems.

"Queremos que la gente piense en la idea de las joyas perdidas, sus propias joyas perdidas de Sundance", comentó Brough. "¿Qué película viste en el festival que fue memorable? Te encantó, se quedó en tu mente, pero después del festival desapareció en las brumas del tiempo. Y piensas, '¿Qué pasó con esa película?'”

A partir de enero, las películas se proyectarán de manera gratuita el primer jueves de cada mes a las 6 p. m. en la Biblioteca de Kimball Junction.

Artículo traducido por Connor Hollison