Summit Pride y Park City muestran su apoyo a la comunidad LGBTQ+ después de que el estado busca prohibir la bandera del orgullo

El proyecto de ley HB77 prohibiría que todas las escuelas públicas y edificios gubernamentales izar banderas no autorizadas.

Las banderas autorizadas incluyen las banderas de universidades oficialmente licenciadas, banderas que representan tribus indígenas definidas por el gobierno federal y las banderas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Sin embargo, lo más destacado de la ley es que prohibiría las banderas del orgullo. Una excepción permitiría que los educadores que enseñen un curso aprobado sobre la historia LGBTQ+ puedan exhibir una bandera del orgullo.

Si una entidad gubernamental viola la ley, tendría hasta 30 días para retirar las banderas. Sin embargo, una violación continua de la ley podría resultar en una multa de $500 por violación, por día.

Según las reglas de HB77, la Fundación Summit Pride y el Municipio de Park City no podrían realizar su ceremonia anual de izado de la bandera del orgullo. La ceremonia en Miner’s Hospital generalmente marca el primer día del Mes del Orgullo cada junio.

Virginia Solomon, miembro de la junta de Summit Pride, dijo que personas de toda la región de Wasatch Back asisten al evento.

“Es realmente una pena que, con la aprobación de HB77, el estado haya decidido restringir la libertad de expresión de las comunidades locales para poder declarar sus propios valores, porque eso es realmente lo que representa el izado de esta bandera, ¿verdad? Park City valora a su comunidad LGBTQ+, y el izado de la bandera lo demuestra”, dijo Solomon.

Summit Pride ahora está coordinando un esfuerzo llamado “Raise the Flag” (Levanta la bandera). La organización sin fines de lucro proporcionará banderas del orgullo gratuitas a individuos y empresas para exhibirlas durante todo el Mes del Orgullo en lugar de izar la bandera.

“Solo queremos mostrarle a todos que, aunque podamos faltar en algunos mástiles de bandera de la ciudad y el condado, las residencias y los negocios en Park City, en el valle, y en el condado de Summit más grande, reconocen que solo porque no se izan banderas durante un mes desde los mástiles de la ciudad o el condado, no significa que la comunidad LGBTQ+ no esté aquí ni sea valiosa”, dijo Solomon.

El Concejo Municipal de Park City también expresó su deseo de encontrar una manera de continuar mostrando su apoyo a la comunidad LGBTQ+ en su reunión del jueves 13 de marzo. El concejal Ed Parisian sugirió cambiar el logo de la ciudad para incluir un arco iris.

“Ellos no han prohibido los arco iris. Todos crecimos con arco iris: esperanza, futuro, promesa”, dijo. “Me pregunto si hay una forma, creo que lo he visto, de incorporar arco iris en nuestro logo oficial de la ciudad o lema para que no rompamos la ley al poner una bandera del arco iris”.

Parisian dijo que los arco iris son un símbolo universal de igualdad e inclusión.

Otros miembros del concejo no estaban seguros sobre la idea. Sin embargo, expresaron un apoyo entusiasta para encontrar otras formas de hacer que los residentes y visitantes LGBTQ+ de Park City se sientan bienvenidos.

“Todavía estamos trabajando para comprender los parámetros de HB77, pero nuestro compromiso con la inclusión sigue siendo el mismo”, dijo Clayton Scrivner, portavoz del Municipio de Park City. “Park City está comprometida con la seguridad, la dignidad y los derechos de todos nuestros residentes, y nuestro trabajo para fomentar un ambiente donde todos se sientan valorados y respetados continúa”.

