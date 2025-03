El Club Rotario de Park City otorga subvenciones comunitarias a 12 organizaciones sin fines de lucro

El Club Rotario de Park City otorgó $40,000 a 12 organizaciones sin fines de lucro locales en su almuerzo anual de Celebración de Subvenciones para Proyectos Comunitarios en el hotel The Yarrow DoubleTree el martes.

El club recibió 35 solicitudes para financiamiento de subvenciones este año. Para calificar, las organizaciones deben ser una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que opere en el condado de Summit con un presupuesto inferior a $1 millón. Las subvenciones varían entre $2,000 y $5,000.

Algunas de las organizaciones sin fines de lucro que recibieron fondos el martes incluyen Recycle Utah, Summit County Clubhouse, Friends of Ski Mountain Mining History y Swaner Preserve & EcoCenter.

El presidente del Club Rotario de Park City, Timothy Higdon, dijo que el programa de subvenciones es una de varias piezas críticas de la misión de la organización. Higdon comentó que las subvenciones están alineadas con las áreas de enfoque de Rotary International, que incluyen el apoyo a la educación, la lucha contra las enfermedades y la protección del medio ambiente.

La directora ejecutiva de Summit County Clubhouse, Jen O’Brien, dijo que es el segundo año consecutivo que la organización recibe una subvención del club rotario.

"Destinamos los fondos del Rotary a nuestro programa de empleo", dijo O’Brien. "Específicamente, para crear las asociaciones de empleo apoyadas y transicionales que necesitamos para ayudar a que nuestros miembros vuelvan a trabajar después de un período de inestabilidad debido a sus problemas de salud mental y adicción."

Por segundo año consecutivo, el comité de subvenciones del club aumentó su presupuesto en un 10%. Los fondos para las subvenciones comunitarias se recaudan en la carrera y desfile del Miner’s Day Running of the Balls, que se celebra cada año en el Día del Trabajo.

Lista completa de los beneficiarios de las subvenciones, según el Club Rotario de Park City:

Summit County Community for Children's Justice

The Hope Alliance

GFWC Park City Athenaeum Club

Recycle Utah

Habitat for Humanity of Summit and Wasatch Counties

Swaner Preserve & EcoCenter

Summit Community Gardens/EATS

Summit Cooperative Weed Management Area (Summit CWMA)

Summit County Clubhouse

Lucky Project

Friends of Ski Mountain Mining History - A Committee of the Park City Historical Society

Lectura Lounge (Casey and Charleys Foundation for Dogs and Kids)

Artículo traducido por Connor Hollison