Almuerzos escolares a precio reducido ahora son gratis para estudiantes en el Wasatch Back

Las comidas gratis vienen en respuesta a la aprobación del congreso estatal de una ley estableciendo un programa para proveer almuerzos sin costo a estudiantes elegibles .

Bajo la nueva ley, el estado ahora cubrirá el costo de comidas para estudiantes cuyas familias antes pagaban 40 centavos por almuerzo.

Las aplicaciones ahora están abiertas para comidas escolares gratis y reducidas para todos los distritos escolares del Wasatch Back en inglés y español.

Las aplicaciones se pueden encontrar en línea o buscadas en las oficinas de las escuelas.

Artículo traducido por Jonás Wright.