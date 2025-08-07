© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Almuerzos escolares a precio reducido ahora son gratis para estudiantes en el Wasatch Back

KPCW | By Sydney Weaver
Published August 7, 2025 at 2:34 PM MDT
Estudiantes almuerzan en Woodrow Wilson Elementary School en South Salt Lake el martes, 12 de marzo de 2024.
Spenser Heaps
/
Utah News Dispatch
Estudiantes almuerzan en Woodrow Wilson Elementary School en South Salt Lake el martes, 12 de marzo de 2024.

Comenzando este año escolar, estudiantes que califican para comidas a precio reducido recibirán almuerzos escolares gratis.

Las comidas gratis vienen en respuesta a la aprobación del congreso estatal de una ley estableciendo un programa para proveer almuerzos sin costo a estudiantes elegibles.

Bajo la nueva ley, el estado ahora cubrirá el costo de comidas para estudiantes cuyas familias antes pagaban 40 centavos por almuerzo.

Las aplicaciones ahora están abiertas para comidas escolares gratis y reducidas para todos los distritos escolares del Wasatch Back en inglés y español.

Las aplicaciones se pueden encontrar en línea o buscadas en las oficinas de las escuelas.

Artículo traducido por Jonás Wright.
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver