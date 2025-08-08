Phillips, Franco lideran el gasto electoral en Heber City
Candidatos a un puesto público en Heber City entregaron sus primeros reportes financieros el 5 de agosto antes de la elección primaria del 12 de agosto.
De los tres candidatos para la alcaldía, el Concejal Scott Phillips fue el que más gastó en la carrera, con 16.000 dólares gastados hasta ahora. Mike Hewlett no reportó ningún gasto. La alcaldesa que está en puesto Heidi Franco estuvo bien en medio, con 7.000 dólares gastados.
Ocho candidatos están postulándose para dos cargos vacantes en el Concejo municipal de Heber City. Morgan Murdock es la que más ha gastado hasta ahora, alrededor de 3.600 dólares. Jami Hewlett es la que menos gastó, con ningún gasto reportado.
La mayoría de los demás candidatos gastaron entre 400 dólares y 1.000 dólares en sus campañas.
Los candidatos que se eliminen en las elecciones primarias deben publicar sus declaraciones financieras finales en septiembre. Para los que logran llegar a la elección general, la próxima declaración financiera se debe entregar el 7 de octubre.
Todas las boletas de las elecciones primarias deben ser entregadas a la oficina del secretario antes de las 8 p.m. el 12 de agosto.
Los detalles de las declaraciones financieras se ven abajo:
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA
Heidi Franco
Contribuciones: 7.994 dólares, incluyendo 2.500 dólares de su propio dinero
Gastos: 7.045 dólares, incluyendo carteles, un sitio web, folletos enviados por correo y un patrocinio de la cámara de comercio
Donantes notables:
Friends of Heber Valley (Amigos del Valle de Heber) - 500 dólares
Friends of Heber Valley founders (Fundadores de Amigos del Valle de Heber) Dan and Trudy Simmons - 1.000 dólares
Christen Thompson - 342 dólares
Mike Hewlett
Contribuciones: No se menciona ninguno
Gastos: No se menciona ninguno
Scott Phillips
Contribuciones: 41.722 dólares, incluyendo un préstamos de 18.000 dólares de su propio dinero
Gastos: 16.068 dólares, incluyendo un gerente de campaña, carteles, mercadotecnia y un evento de helado
Donantes notables: Presidente de OK3 Air Nadim Abuhaidar - 1.500 dólares
Desarrollador de Harvest Village Neil Goldman - 1.000 dólares
Newpark Retail, LLC - 1.000 dólares
CANDIDATOS AL CONCEJO MUNICIPAL
Yvonne Barney
Contribuciones: 842 dólares
Gastos: 435 dólares, incluyendo folletos enviado por correo y un sitio web
Donantes notables:
Heidi Franco - 342 dólares en especie en envíos postales de campaña
Friends of Heber Valley (Amigos del Valle de Heber) - 500 dólares
Ken Davis
Contribuciones: 1.220 dólares
Gastos: 738 dólares, incluyendo playeras de campaña y lonas
Donantes notables: Scott Phillips - 250 dólares
Jami Hewlett
Contribuciones: 1.000, autofinanciada
Gastos: No se ha mencionado ninguno
Nick López
Contribuciones: 971 dólares, mayormente sobrante de una postulación pasada para un mandato local
Gastos: 875 dólares, mayormente para carteles de campaña
Morgan Murdock
Contribuciones: 4.150 dólares, incluyendo 3.500 del Murdock Family Trust (Fideicomiso de la Familia Murdock)
Gastos: 3.639, incluyendo el sitio web, logotipo, volantes y carteles
Donantes notables:
Scott Phillips - 248 dólares
Corey Noyes
Contribuciones - 1.070 dólares, incluyendo nueve donaciones de individuos y 300 dólares autofinanciados
Gastos: 884 dólares, incluyendo un sitio web, playeras y lonas
Lori Rutland
Contribuciones: No se ha mencionado ninguno
Gastos: 734 dólares, incluyendo un sitio web y carteles de campaña
Christen Thompson
Contribuciones: 742, incluyendo 400 dólares de su propio dinero
Gastos: 723 dólares, incluyendo folletos enviados por correo, paquetes de semillas y carteles
Donantes notables:
Heidi Franco - 342 dólares en especie en envíos postales de campaña
Artículo traducido por Jonás Wright.