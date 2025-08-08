Phillips, Franco lideran el gasto electoral en Heber City

De los tres candidatos para la alcaldía, el Concejal Scott Phillips fue el que más gastó en la carrera, con 16.000 dólares gastados hasta ahora. Mike Hewlett no reportó ningún gasto. La alcaldesa que está en puesto Heidi Franco estuvo bien en medio, con 7.000 dólares gastados.

Ocho candidatos están postulándose para dos cargos vacantes en el Concejo municipal de Heber City. Morgan Murdock es la que más ha gastado hasta ahora, alrededor de 3.600 dólares. Jami Hewlett es la que menos gastó, con ningún gasto reportado.

La mayoría de los demás candidatos gastaron entre 400 dólares y 1.000 dólares en sus campañas.

Los candidatos que se eliminen en las elecciones primarias deben publicar sus declaraciones financieras finales en septiembre. Para los que logran llegar a la elección general, la próxima declaración financiera se debe entregar el 7 de octubre.

Todas las boletas de las elecciones primarias deben ser entregadas a la oficina del secretario antes de las 8 p.m. el 12 de agosto.

Los detalles de las declaraciones financieras se ven abajo:

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA

Heidi Franco

Contribuciones: 7.994 dólares, incluyendo 2.500 dólares de su propio dinero

Gastos: 7.045 dólares, incluyendo carteles, un sitio web, folletos enviados por correo y un patrocinio de la cámara de comercio

Donantes notables:

Friends of Heber Valley (Amigos del Valle de Heber) - 500 dólares

Friends of Heber Valley founders (Fundadores de Amigos del Valle de Heber) Dan and Trudy Simmons - 1.000 dólares

Christen Thompson - 342 dólares

Mike Hewlett

Contribuciones: No se menciona ninguno

Gastos: No se menciona ninguno

Scott Phillips

Contribuciones: 41.722 dólares, incluyendo un préstamos de 18.000 dólares de su propio dinero

Gastos: 16.068 dólares, incluyendo un gerente de campaña, carteles, mercadotecnia y un evento de helado

Donantes notables: Presidente de OK3 Air Nadim Abuhaidar - 1.500 dólares

Desarrollador de Harvest Village Neil Goldman - 1.000 dólares

Newpark Retail, LLC - 1.000 dólares

CANDIDATOS AL CONCEJO MUNICIPAL

Yvonne Barney

Contribuciones: 842 dólares

Gastos: 435 dólares, incluyendo folletos enviado por correo y un sitio web

Donantes notables:

Heidi Franco - 342 dólares en especie en envíos postales de campaña

Friends of Heber Valley (Amigos del Valle de Heber) - 500 dólares

Ken Davis

Contribuciones: 1.220 dólares

Gastos: 738 dólares, incluyendo playeras de campaña y lonas

Donantes notables: Scott Phillips - 250 dólares

Jami Hewlett

Contribuciones: 1.000, autofinanciada

Gastos: No se ha mencionado ninguno

Nick López

Contribuciones: 971 dólares, mayormente sobrante de una postulación pasada para un mandato local

Gastos: 875 dólares, mayormente para carteles de campaña

Morgan Murdock

Contribuciones: 4.150 dólares, incluyendo 3.500 del Murdock Family Trust (Fideicomiso de la Familia Murdock)

Gastos: 3.639, incluyendo el sitio web, logotipo, volantes y carteles

Donantes notables:

Scott Phillips - 248 dólares

Corey Noyes

Contribuciones - 1.070 dólares, incluyendo nueve donaciones de individuos y 300 dólares autofinanciados

Gastos: 884 dólares, incluyendo un sitio web, playeras y lonas

Lori Rutland

Contribuciones: No se ha mencionado ninguno

Gastos: 734 dólares, incluyendo un sitio web y carteles de campaña

Christen Thompson

Contribuciones: 742, incluyendo 400 dólares de su propio dinero

Gastos: 723 dólares, incluyendo folletos enviados por correo, paquetes de semillas y carteles

Donantes notables:

Heidi Franco - 342 dólares en especie en envíos postales de campaña

Artículo traducido por Jonás Wright.