Resultados preliminares muestran los líderes de las elecciones municipales primarias del condado de Summit del este

En Coalville una elección primaria reducirá el grupo de candidatos para alcalde y el concejo municipal.

En la elección municipal para alcalde, donde los primeros dos pasarán a la elección municipal general, Rory Swensen estuvo al frente con más del 43% del voto. Lynn Wood estuvo en segundo con 33%.

electionresults.utah.gov La primera vuelta de los resultados extraoficiales de la elección municipal publicada el martes por la noche para alcalde de Coalville (en inglés).

Para el Concejo municipal de Coalville, Matthew Boyer recibió el 30% de los votos seguidos por Jeff Peterson con el 26%. Completando los cuatro primeros fueron Colleen Goodman y Andrew Nelson. Steven Richins va detrás de Nelson por 11 votos para el estar en el puesto final de la elección municipal general.

electionresults.utah.gov La primera vuelta de los resultados extraoficiales de la elección municipal publicada el martes por la noche para el Concejo municipal de Coalville (en inglés).

En Francis, los votantes para la elección municipal primaria están reduciendo el grupo de candidatos para el concejo municipal a cuatro. Riley Atkinson está al frente con casi el 30% de los votos. Lynsi Stone y Clayton Querry están empatados en segundo con 98 votos cada uno, o el 19%. Shana Fryer siguió con el 16%.

electionresults.utah.gov La primera vuelta de los resultados extraoficiales de la elección municipal publicada el martes por la noche para el Concejo municipal de Francis (en inglés).

Henefer también tuvo una elección municipal primaria para reducir la lista de candidatos para alcalde de tres a dos. La actual Kay Richins recibió más de la mitad de los votos el martes por la noche, seguida por James Rees con el 42%. Dawn Langston estuvo en tercero con nueve votos totales.

electionresults.utah.gov La primera vuelta de los resultados extraoficiales de la elección municipal publicada el martes por la noche para alcalde de Henefer (en inglés).

La Oficina de la Secretaria del condado de Summit dijo que otra vuelta de resultados será publicada el miércoles. Estaba poco claro el martes por la noche cuantas boletas quedaban para contarse en las elecciones municipales del condado de Summit.

Las elecciones municipales generales de Utah serán el 4 de noviembre de 2025.