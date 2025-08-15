Park City inicia la construcción del nuevo edificio en el Parque Municipal

El nuevo edificio de 15,000 pies cuadrados está programado para ser completado en diciembre de 2026, y creará más espacio para los campamentos de verano y programas de recreación. También habrá salas que el público puede rentar y un patio que abre al Parque Municipal.

1 of 2 — IMG_9199.PNG Renderings of the new City Park building. Park City Municipal 2 of 2 — IMG_9200.PNG Renderings of the new City Park building. Park City Municipal

Comenzando el 18 de agosto, las canchas de voleibol y básquetbol del parque estarán cerradas para la construcción, junto con el área de juegos. Las dos canchas y el área de juegos recibirán mejoras.

El Concejal de Park City Ed Parigian dijo que está emocionado que el nuevo edificio creará más espacio para que los niños puedan estar activos.

“Eso va a ser bueno. Eso va a ser moderno. Va a durar 50 años,” dijo Parigian. “Por eso no sentimos orgullo – por facilidades de recreación. Así que me encanta, y por no mencionar todos los beneficios comunitarios además.”

El Concejo municipal de Park City y la comisión municipal de planificación previamente aprobaron los planes para el proyecto de casi $20 millones.

