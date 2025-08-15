Dueño de Park City Mountain introduce un nuevo descuento del 50% en pases de esquí

Bajo el nuevo programa anunciado el 12 de agosto, esquiadores y snowboarders con uno de los pases de esquí Epic Pass, Epic Local Pass, Epic Military Pass – y la mayoría de las ofertas de temporada de la compañía – recibirán entre seis y diez Epic Friend Tickets (Pases de Amigos Epic).

Los pases Epic Friend Tickets darán un descuento del 50% en pases de telesilla de compra directa en los 37 resorts norteamericanos de la compañía, incluyendo Park City Mountain, para la próxima temporada de invierno.

El Director Ejecutivo de Vail Resorts Rob Katz dijo que el nuevo descuento es el “próximo paso en nuestra jornada de dos décadas para encontrar maneras de que esquiar sea más accesible para más personas.”

La Park City Mountain tiene algunos de los pases de telesilla de compra directa más caros que cualquier otro resort de esquí en el país. Los pases de esquí diarios en Park City alcanzaron un máximo de $328 el invierno pasado, según los datos del periódico The Storm Skiing Journal and Podcast.

Los pases Epic Friend Tickets pueden ser redimidos en el sitio web EpicPass.com y luego activados en la aplicación My Epic para acceso a las telesillas. La persona con pase de acompañante debe escanear su Pase Epic en una fila de telesilla antes de que el pase de un amigo pueda escanearse.

El costo de un pase de amigo comprado también puede ser aplicado cómo un crédito para comprar un Pase Epic elegible para la temporada de 2026/27.

Los precios para Pases Epic aumentarán el 2 de septiembre. Un Pase Epic de acceso ilimitado actualmente cuesta casi $1,100 para adultos y más de $500 para niños de edad 5-12.

Más detalles sobre el descuento Epic Friend Ticket puede encontrarse aquí (en inglés) .

Artículo traducido por Jonás Wright.