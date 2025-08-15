El Distrito Escolar de Park City se prepara para el primer día de la escuela

El Distrito Escolar de Park City reporta que el número de inscripciones actualmente es cerca de 4,100 alumnos, pero que aumentará a medida que se procesen las inscripciones tardías debido al sistema de la inscripción abierta.

La superintendente Lyndsay Huntsman dijo que se proyecta que el distrito perdiera cerca de 100 alumnos este año escolar, pero hasta el momento, la inscripción es la misma que el año pasado. Ella dijo que la inscripción abierta y la incorporación del noveno grado a la escuela preparatoria tal vez haya ayudado.

“Históricamente, los niños habían esperado hasta el décimo grado para volver e inscribirse en Park City High School, pero con la adición del noveno grado ahí, creo que los niños están volviendo más temprano,” dijo Huntsman.

Nuevo este año, los alumnos del sexto grado hasta el duodécimo grado deben guardar los teléfonos en bolsas con cierre magnético a través del día escolar. Las bolsas se quedarán con cada alumno, pero no podrán acceder a los teléfonos.

La decisión fue en respuesta a una nueva ley estatal que prohíbe los teléfonos durante el horario escolar.

Huntsman dijo que la política de las bolsas no se implementará en el primer día de la escuela.

“Las bolsas han llegado. Están en el sitio, pero tendremos que enviar muchos mensajes y educar a nuestros alumnos, equipo de personal y familias antes de implementarlas,” dijo ella.

Huntsman dijo que la escuela preparatoria también tiene un plan para alumnos de penúltimo y último año, quienes están permitidos a irse del campus para el almuerzo. Sus bolsas estarán abiertas a medida que salen del campus y cerradas cuando vuelven.

El distrito también tiene algunos proyectos de construcción en curso, con una inspección programada para una nueva ala en Park City High el jueves. Aunque la construcción en la escuela seguirá después del horario escolar, Huntsman dijo que las salas estarán listas para que los estudiantes vuelvan el lunes.

La construcción también está en curso en el campus de Treasure Mountain Junior High. La escuela será derrumbada este otoño para abrir camino para el Treasure Mountain Sports Complex, que tendrá dos campos de fútbol, ocho canchas de tenis y un campo de softbol y béisbol.

La construcción inicial ya ha comenzado en el sitio cercado.

La tierra del sitio tiene niveles altos de plomo y arsénico, pero el distrito asegura que ningún suelo contaminado ha sido expuesto. El plan de construcción está diseñado para evitar alterar la cubierta protectora de al menos seis pulgadas.

“Al pasar manejando o caminando, notarás que hay un camión de agua en el sitio, están controlando el polvo a medida que se quita esa capa superior,” dijo Huntsman. “Probablemente has visto la tierra limpia y piedras siendo agregadas y llegando al sitio de Treasure Mountain.”

Huntsman dijo que las escuelas cercanas y la oficina del distrito también están presurizadas para prevenir que el aire exterior entre en los edificios.

Un consultor ambiental de tiempo completo está en el sitio para monitorear la calidad del aire, alteración de la tierra y cumplimiento con el plan de gestión de la tierra. El consultor reporta al Departamento de la Calidad Ambiental de Utah, que asegura el cumplimiento con la Agencia de la Protección Ambiental.

Artículo traducido por Jonás Wright.