Toly encabeza la mayoría de los barrios en los resultados de las elecciones municipales primarias de Park City

En la zona de Park Meadows, donde más de 2,000 votos se entregaron, Tana Toly abrió el camino con el 21% de los votos, seguida por Diego Zegarra con el 20%. Jeremy Rubell, Beth Armstrong, John Kenworthy y Danny Glasser recibieron cerca del 11% cada uno de los votos en el barrio, el cual tuvo la población de votantes más grande en la elección municipal primaria.

Toly encabezó otra vez en la zona de Deer Valley con el 19% de los votos. Rubell estaba cerca con el 17%, seguido por Zegarra con el 16%. Kenworthy obtuvo el 13%, delante de Glasser y Armstrong, quienes tuvieron alrededor del 10% cada uno.

Toly también rindió bien en la zona de Prospector, con casi el 30% de los votos. Zegarra estaba en segundo con el 20%. Molly Miller destacó en el barrio donde vive, recibiendo más del 17% de los votos. Cada otro candidato recibió menos del 10% en la zona de Prospector.

En la zona de Thaynes, Toly encabezó con el 19% de los votos, con Rubell terminando en segundo con más del 18%. Zegarra obtuvo el 17% allí seguido por Armstrong con el 14%.

Toly solamente fue superada en la zona de Old Town, donde recibió el 21% comparado con el 24% de Zegarra. Rubell y Kenworthy recibieron el 14% cada uno de los votos.

Según el conteo no oficial publicado hasta ahora, Toly, Zegarra, Rubell y Kenworthy pasarán a la elección general, donde los Parkitas elegirán a dos concejales y un alcalde.

Una elección municipal primaria no fue necesaria para alcalde porque sólo hay dos candidatos – Ryan Dickey y Jack Rubin.

La Escrutadora de Park City Michelle Kellogg dijo que hay 22 boletas pendientes que requieren la verificación de firma.

Los resultados adicionales probablemente no serán publicados hasta el escrutinio oficial el 26 de agosto.

Artículo traducido por Jonás Wright.

