El Sheriff del condado de Summit Frank Smith anuncia su retiro

El Sheriff Frank Smith informó a los miembros del consejo del condado de Summit más temprano este mes a través de una carta de renuncia, la cual la Directora Tonja Hanson compartió en su reunión del 20 de agosto.

“Ya que planeo retirarme del servicio público, ha sido uno de los honores más grandes de mi vida servir a los residentes del condado de Summit en esta función,” escribió Smith. “Estoy seguro de que la oficina del sheriff seguirá sirviendo con excelencia, compasión y un compromiso firme con la justicia. Estoy completamente comprometido a apoyar una transición sin problemas en el liderazgo, y brindaré apoyo en todo lo que sea necesario durante este periodo.”

Se renunciará el 5 de septiembre, y ha respaldado a la segunda al mando la Subdirector actual Kacey Bates como su reemplazo.

Smith ha servido como el sheriff en el condado de Summit desde junio de 2023, cuando el entonces Sheriff Justin Martinez fue nombrado como el Alguacil federal de Estados Unidos para Utah. Él había sido el subdirector del Alguacil Martinez y posteriormente fue elegido en 2024 después de correr sin oposición.

El sheriff agradeció a los diputados por su “dedicación y profesionalismo.”

“Esta oficina ha trabajado incansablemente para defender el valor y la integridad que son esperados de nuestros ciudadanos,” dijo él.

Según la abogada del condado Margaret Olson, la Subdirectora Bates se desempeñará temporalmente como la sheriff interina después de que Smith se jubile.

Quien sea elegido como su reemplazo oficial cumplirá el resto de su mandato que terminará a finales de 2026.

El consejo del condado debe notificar al Partido Demócrata del condado de Summit de la vacancia porque Smith es demócrata.

El partido entonces tendrá 30 días para nombrar a un reemplazo, y el consejo tendrá una semana para confirmarlo.

Bates también es demócrata y sirve como la Subdirectora del área North Summit del partido.

Artículo traducido por Jonás Wright.