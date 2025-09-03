© 2025 KPCW

Todo ya está listo para las elecciones locales por todo el condado de Summit

KPCW | By Connor Thomas
Published September 3, 2025 at 3:48 PM MDT
Un buzón para dejar la boleta se muestra en el Palacio Municipal de Francis.
Connor Thomas
/
KPCW
Un buzón para dejar la boleta se muestra en el Palacio Municipal de Francis.

Las ciudades del condado de Summit han finalizado los resultados de sus elecciones municipales primarias.

Cuatro ciudades y pueblos hicieron las elecciones municipales primarias en el condado de Summit este año: Henefer, Coalville, Francis y Park City. Cada uno tuvo sus resultados listos para el 26 de agosto.

En la carrera para alcalde de Henefer, la actual Kay Richins y James Rees van a pasar a la elección general en noviembre.

El alcalde de Coalville no está buscando un nuevo mandato. Ahí, Rory Swenson y Lynn Wood pasaron de la primaria.

Coalville también tuvo una elección primaria para el concejo municipal. Los cuatro candidatos que están luchando por dos cargos en la elección general son Matthew Boyer, Jeff Peterson, Andrew Nelson y Steve Richins.

En Francis, los cuatro candidatos que pasan son Riley Atkinson, Lynsi Stone, Clayton Querry y Shana Fryer.

En Park City, Tana Toly, Diego Zegarra, Jeremy Rubell y John Kenworthy aparecerán en la boleta este otoño. Los votantes de la ciudad van a elegir dos concejales y un nuevo alcalde, aunque una elección primaria no fue necesaria para esa carrera.

Los votantes del condado de Summit echaron un total de 3,606 votos en la elección municipal primaria, con una asistencia total de como el 45%

La elección municipal general es el 4 de noviembre.

Artículo traducido por Jonás Wright.
