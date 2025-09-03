Los equipos del condado de Summit mantienen el incendio Beulah dentro de 5,700 acres

No ha crecido desde que alcanzó poco más de 5,700 acres el 25 de agosto.

Los equipos dicen que el incendio forestal está controlado en un 56% desde que se inició el 7 de agosto. El porcentaje mide cuánto han avanzado con prevenir y contener el incendio sobre el terreno.

La causa del incendio todavía está siendo investigada.

Los oficiales están haciendo cumplir todos los cierres de áreas y restricciones, incluyendo no hacer fogatas.

Violar las restricciones de incendios es ilegal y las personas pueden recibir hasta seis meses en la cárcel y multas que pueden llegar hasta $1,000.

Artículo traducido por Jonás Wright.