Los oficiales de seguridad de Utah promueven la seguridad peatonal mientras al regresar a clases

Hasta el momento este año, 25 ciclistas y peatones han muerto en incidentes con carros.

La ley de Utah requiere que los conductores hagan un alto total en los cruces escolares ocupados y que permanezcan detenidos hasta que todos hayan cruzado la calle.

En los cruces peatonales que no son escolares, los conductores deben ceder el paso a los peatones en la calle.

Park City verá más ciclistas en las calles el viernes durante el día de la bicicleta en la escuela primaria McPolin Elementary.

Los estudiantes se van a reunir en cuatro lugares entre las 7:20 y las 7:40 a.m. antes de ir a la escuela.

Los estudiantes deben llevar cascos, y es ilegal que cualquier niño con menos de ocho años ande en bicicletas eléctricas por el pueblo. Los cascos van a estar disponibles en cada punto de encuentro.

Artículo traducido por Jonás Wright.