Gerente saliente de Park City, honrado por su sabiduría y optimismo

Después de terminar su licenciatura en la Universidad de Vermont, Matt Dias llegó a Park City para ser voluntario en el comité organizador de los Juegos de Invierno de 2002 mientras trabajaba como camarero en el restaurante Chimayo de Main Street.

Más tarde se mudó a Washington, D.C. y trabajó para miembros del Congreso, además de un período en la Oficina de Estadísticas Laborales.

Fue un profesor en la escuela de posgrado quien inicialmente recomendó al nativo del área de Boston que probara la administración de la ciudad.

Posteriormente, Dias pasó cinco años ayudando a dirigir el municipio de Somerville, Massachusetts, un suburbio al noroeste de Boston.

Se unió a Park City Municipal en 2014 como subgerente de la ciudad.

Cuando llegó por primera vez, Dias dijo que había una armonía entre la calidad de vida de los residentes, la economía del turismo y la preservación histórica y ambiental.

"Yo venía de un área urbana que se estaba gentrificado y había mucho alboroto por el crecimiento, el tráfico y la congestión, y esa es una ironía", dijo Dias. "Porque cuando llegué aquí, se sentía muy, muy equilibrado. Y obviamente estuve aquí durante una década más o menos, donde hubo una tremenda cantidad de crecimiento, tráfico, congestión, algunos de los desequilibrios que pueden ocurrir, y hemos estado trabajando para mitigarlos desde entonces, tal como lo hicimos en mi antigua comunidad".

Dias se convirtió en gerente de Park City en diciembre de 2019, meses antes de que la pandemia de COVID-19 obligara a la ciudad a cerrar.

"No me gusta hablar de esto, pero creo que probablemente declaré la primera emergencia de la ciudad en la historia de Park City", le dijo a KPCW. "No estoy seguro de que se hubiera hecho realmente antes".

A pesar de la incertidumbre en ese momento, Dias dijo que a Park City y a otras ciudades de montaña les ha ido bien en medio de la pandemia, en gran parte gracias a sus servicios recreativos como senderos y espacios abiertos.

Los logros de los que el gerente saliente de la ciudad está orgulloso incluyen la preservación de espacios abiertos en Treasure Hill y en Bonanza Flat, junto con proyectos de capital como la Planta de Tratamiento de Agua 3Kings. También destacó los recientes acuerdos de asociación público-privada relacionados con el proyecto de viviendas asequibles Engine House y el desarrollo de Snow Park Village de Deer Valley.

Dias dijo que es un trabajo gratificante pero no siempre fácil en una ciudad con prioridades contrapuestas y residentes comprometidos con visiones contradictorias del futuro de la ciudad.

"A veces creo que es difícil sugerir que siempre vamos a lograr un consenso y complacer a todos los grupos", dijo. "A veces eso va a expensas del progreso".

Dias dijo que las redes sociales y los informes de noticias pueden desempeñar un papel "destructivo" y contribuir a la polarización al amplificar narrativas que, según él, no cuentan la historia completa.

Manejar la relación única de Park City con el estado ha sido otro enfoque importante durante su mandato, especialmente en lo que respecta al control local del uso de la tierra.

"El estado está viendo las cosas en gran medida a nivel macro. Están muy interesados en el crecimiento, el desarrollo y la creación de empleos... la mayor parte del tiempo, siempre habrá una tensión constructiva allí", dijo. "Creo que Park City ha hecho un trabajo increíble jugando a la defensiva. Hemos mantenido nuestra pólvora seca para cuando necesitemos jugar a la ofensiva, y mi estimación es que eso es lo que veremos en esta próxima década".

De cara al futuro, dijo que la gestión de los "grandes proyectos de transporte transformadores" serán las tareas más importantes y difíciles para Park City. Pero Dias expresó su confianza en la competencia del Ayuntamiento mientras planea su último día el 15 de septiembre.

El municipio ha lidiado con la rotación de personal debido al alto costo de vida en Park City y las limitadas oportunidades de ascenso en un gobierno pequeño. Sin embargo, la tasa de desgaste durante el último año fiscal fue la más baja desde la pandemia.

"Creo que probablemente tenemos el equipo de gerentes de departamento más fuerte, el equipo a nivel de supervisión que hemos tenido", dijo Dias. "Es una combinación realmente agradable de gerentes experimentados y con experiencia y nuevos gerentes con ideas frescas y nuevas perspectivas".

Dijo que la gestión de la asequibilidad en la ciudad seguirá siendo un problema principal.

"La fuerza laboral de esta ciudad es la columna vertebral. Fundamentalmente", dijo. "No creo que podamos permitirnos perder a nuestra clase media y no creo que podamos permitirnos perder a nuestra fuerza laboral".

Dias se irá a trabajar para una startup con sede en la ciudad de Nueva York y continuará viviendo y criando a su familia en Park City.

Dijo que extrañará la naturaleza dinámica del gobierno local, donde nunca se sabe lo que viene después.

En la última reunión del ayuntamiento de Dias el 4 de septiembre, la alcaldesa de Park City, Nann Worel, dio una emotiva declaración agradeciéndole por su servicio.

"Nos dejas con una posición financiera sólida y con un personal extremadamente talentoso y dedicado", dijo Worel. "Vamos a extrañar tu habilidad para encontrar lo positivo cuando las cosas se ven sombrías y tu voluntad de siempre hacer un esfuerzo adicional, incluso si eso significa trabajar de noche, fines de semana y algún que otro día festivo".

Los concejales también ofrecieron su aprecio y destacaron la sabiduría y la dedicación de Dias al cargo.

Jodi Emery, quien se unió al Ayuntamiento a principios de este año, ha sido nombrada gerente interina de la ciudad hasta que se encuentre un reemplazo permanente.

El próximo alcalde, que será elegido por los habitantes de Park City en noviembre, se encargará de nombrar a un gerente de la ciudad permanente el próximo año.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Cuando apoyas a KPCW, apoyas las noticias locales que son importantes para nuestra comunidad. Mantén las noticias locales. Dona ahora durante la campaña de donación de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison