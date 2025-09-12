Los recorridos estacionales por el histórico granero McPolin de Park City terminan el sábado

Los últimos recorridos educativos de la ciudad son a las 4 p.m. y 5:30 p.m. del sábado.

Los recorridos de 1 hora son guiados por voluntarios que llevan a los participantes en un viaje a través de la historia de la granja, desde la colonización hasta la lechería y el espacio abierto.

Los boletos cuestan $10 por persona . No se permiten perros en el recorrido.

Artículo traducido por Connor Hollison