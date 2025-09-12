Los recorridos estacionales por el histórico granero McPolin de Park City terminan el sábado
Los residentes y visitantes de Park City tienen otra oportunidad de recorrer el histórico granero y la casa de campo McPolin este mes.
Los últimos recorridos educativos de la ciudad son a las 4 p.m. y 5:30 p.m. del sábado.
Los recorridos de 1 hora son guiados por voluntarios que llevan a los participantes en un viaje a través de la historia de la granja, desde la colonización hasta la lechería y el espacio abierto.
Los boletos cuestan $10 por persona. No se permiten perros en el recorrido.
Artículo traducido por Connor Hollison