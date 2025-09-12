© 2025 KPCW

Los recorridos estacionales por el histórico granero McPolin de Park City terminan el sábado

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 12, 2025 at 6:34 AM MDT
The McPolin Barn was built in 1922.
SeanPavonePhoto
/
Adobe Stock
El Granero McPolin fue construido en 1922.

Los residentes y visitantes de Park City tienen otra oportunidad de recorrer el histórico granero y la casa de campo McPolin este mes.

Los últimos recorridos educativos de la ciudad son a las 4 p.m. y 5:30 p.m. del sábado.

Los recorridos de 1 hora son guiados por voluntarios que llevan a los participantes en un viaje a través de la historia de la granja, desde la colonización hasta la lechería y el espacio abierto.

Los boletos cuestan $10 por persona. No se permiten perros en el recorrido.

Artículo traducido por Connor Hollison
