Se restringe el estacionamiento en la calle de Old Town para la cartografía del Plan del Área de Main Street

Un camión LiDAR hará dos pasadas por el área que incluye Main Street, Swede Alley, Heber Avenue y parte de Deer Valley Drive.

LiDAR significa detección de luz y alcance. Es una tecnología de topografía que utiliza escáneres láser para crear mapas 3D precisos del terreno, la vegetación y las estructuras.

Permite a los topógrafos y planificadores capturar información detallada sobre los sitios rápidamente.

Habrá un segundo escaneo LiDAR en octubre.

Artículo traducido por Connor Hollison