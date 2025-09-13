Se restringe el estacionamiento en la calle de Old Town para la cartografía del Plan del Área de Main Street
Durante los trabajos de topografía, de 7 a.m. a 10 a.m. del lunes, el estacionamiento estará restringido a lo largo de Main Street, Swede Alley y Heber Avenue.
Un camión LiDAR hará dos pasadas por el área que incluye Main Street, Swede Alley, Heber Avenue y parte de Deer Valley Drive.
LiDAR significa detección de luz y alcance. Es una tecnología de topografía que utiliza escáneres láser para crear mapas 3D precisos del terreno, la vegetación y las estructuras.
Permite a los topógrafos y planificadores capturar información detallada sobre los sitios rápidamente.
Habrá un segundo escaneo LiDAR en octubre.
Cuando apoyas a KPCW, apoyas las noticias locales que son importantes para nuestra comunidad. Mantén las noticias locales. Dona ahora durante la campaña de donación de KPCW.
Artículo traducido por Connor Hollison