Se restringe el estacionamiento en la calle de Old Town para la cartografía del Plan del Área de Main Street

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 13, 2025 at 7:23 AM MDT
Parking on Main Street Park City will be restricted Monday, Sept. 15 for LiDAR scanning.
Sydney Weaver
/
KPCW
El estacionamiento en Main Street Park City estará restringido el lunes 15 de septiembre para el escaneo LiDAR.

Durante los trabajos de topografía, de 7 a.m. a 10 a.m. del lunes, el estacionamiento estará restringido a lo largo de Main Street, Swede Alley y Heber Avenue.

Un camión LiDAR hará dos pasadas por el área que incluye Main Street, Swede Alley, Heber Avenue y parte de Deer Valley Drive.

LiDAR significa detección de luz y alcance. Es una tecnología de topografía que utiliza escáneres láser para crear mapas 3D precisos del terreno, la vegetación y las estructuras.

Permite a los topógrafos y planificadores capturar información detallada sobre los sitios rápidamente.

Habrá un segundo escaneo LiDAR en octubre.

Cuando apoyas a KPCW, apoyas las noticias locales que son importantes para nuestra comunidad. Mantén las noticias locales. Dona ahora durante la campaña de donación de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver