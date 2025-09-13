Oficiales de vida silvestre reubican a un alce en la calle principal de Park City

Los oficiales de la policía de Park City llamaron a los biólogos del DWR el viernes para ayudar a un alce que merodeaba cerca de la parte baja de Main Street. El gerente de divulgación de conservación del DWR, Michael Packer, dijo que el joven alce toro había sido visto allí esta semana y estaba atrayendo a una multitud.

“En esta situación particular, el alce había estado en el área por un par de días, y el Departamento de Policía de Park City nos informó que tenía múltiples reportes de personas que se acercaban demasiado al animal”, dijo. “Y siendo este un alce, o con otros animales más grandes aquí en Utah, pero los alces en particular, son animales grandes que pueden ser agresivos”.

Packer dijo que la seguridad es la primera prioridad. Por lo tanto, se llamó a equipos para reubicar al animal de la zona altamente poblada a un espacio más seguro para el alce y para los locales.

“Lo llevamos a áreas que todavía están dentro de su rango o rango nativo, para poder devolverlo a un tipo de hábitat apropiado que simplemente esté un poco más lejos de la interfaz urbana”, dijo.

Utah es hogar de más de 2,500 alces en las zonas de las colinas de todo el estado.

Packer dijo que esta época del año, conocida como el celo, es cuando los alces toros son más agresivos, compitiendo por los derechos de apareamiento. Los avistamientos de alces son más probables en este momento, y Packer insta a los residentes a darles espacio.

Si te encuentras con un alce, Packer dijo que te alejes lentamente y mantengas la calma.

“Lo más importante es estar un poco más consciente de tu entorno a medida que te adentras en el bosque”, dijo. “Y mientras mantengamos un poco de distancia de ellos, ambos podemos cohabitar las mismas áreas que amamos”.

Packer dijo que los alces solo deben ser reportados a las autoridades cuando están dentro de los límites de la ciudad o cuando se ponen en peligro a sí mismos o al público.

Se puede encontrar más información sobre la seguridad de la vida silvestre en WildAwareUtah.org .

Artículo traducido por Connor Hollison