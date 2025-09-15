El Distrito de Bomberos de Park City agradece la conciencia de los residentes por la falta de incendios forestales

El Mariscal de Bomberos de Park City, Mike Owens, dijo que el incendio forestal del 9 de septiembre al norte de Kimball Junction tenía unos 50 pies de largo y 10 pies de ancho, pero fue fácilmente manejado y no amenazó ninguna estructura.

Owens dijo que determinaron que el fuego fue iniciado por un pájaro que se enredó en las líneas eléctricas cercanas.

A pesar de las condiciones extremadamente secas de este verano, el mariscal de bomberos dijo que el área de Park City se ha comportado bien.

“Lo que realmente quiero reconocerle a la gente de Park City y de nuestra área es que hemos tenido un solo incendio forestal dentro del Distrito de Bomberos de Park City este año”, dijo en el “Locals News Hour” de KPCW el 15 de septiembre. “Es absolutamente asombroso que eso sea lo que haya sucedido”.

Owens dijo que el distrito de bomberos sí hizo algunos cambios este año, como aumentar el personal durante las advertencias de bandera roja. Las advertencias de bandera roja indican que los incendios forestales podrían crecer a un ritmo mucho más rápido debido a condiciones como vientos fuertes, altas temperaturas y baja humedad.

“Tuvimos más bomberos dedicados únicamente a la extinción de incendios forestales y eso funcionó muy bien”, dijo Owens. “Por suerte no los necesitamos este año, pero los vehículos estaban listos. El personal estaba listo, y en realidad también estaban patrullando el área. Así que no solo estaban esperando que se reportara algo. Estaban conduciendo para estar en sus vehículos listos para salir si se recibía una llamada”.

Las restricciones de incendios se mantienen en los límites de Park City . Sin embargo, en el área no incorporada del condado de Summit, las restricciones han bajado al nivel uno .

“Ahora hemos bajado al nivel uno, donde la gente puede volver a hacer sus fogatas, asar salchichas al aire libre en las tardes frescas, pero solo hacerlo dentro de esas fogatas y teniendo agua corriente presente”, dijo Owens.

Con el invierno acercándose, Owens dijo que los residentes deben asegurarse de que sus chimeneas estén limpias. También recomienda revisar los detectores de monóxido de carbono para asegurarse de que funcionan. El riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono puede aumentar a medida que más personas comienzan a usar calentadores.

Por otra parte, Owens dijo que los propietarios de viviendas deben asegurarse de que sus medidores de gas estén protegidos, ya que las cargas de nieve o los grandes carámbanos pueden representar una amenaza.

También dijo que los residentes que planean dejar sus propiedades por un período prolongado de tiempo deben asegurarse de que todos los aparatos electrónicos estén desenchufados.

Artículo traducido por Connor Hollison