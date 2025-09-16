Los festivales de cine dan forma a la programación de Park City Film

El viaje de Katy Wang al Festival de Cine de Toronto fue el primero en nombre de ella como Directora de Park City Film. Ocurrió justo después del festival anual de cine de Telluride, al que ha asistido durante años. Ambos viajes son parte de la tradición de larga data de Wang de descubrir joyas del circuito de festivales, y algo que, según ella, es vital para dar forma a las proyecciones de fin de semana de Park City Film.

A diferencia del Festival de Cine de Sundance — que tiene lugar en enero y presenta películas sin distribución — festivales como los de Toronto y Telluride se centran en películas que ya tienen acuerdos y se espera que lleguen a los cines de todo el país.

Wang dice que estos festivales son esenciales para seleccionar la programación que se muestra en el Auditorio Jim Santy.

“Así que, no es una cuestión de si se estrenarán, sino más bien de cuándo”, dijo Wang en el “Local News Hour” de KPCW el 4 de septiembre. “Y se trata principalmente de que yo las vea y diga: '¿es esto algo que nos gustaría traer a Park City?'. Porque, como saben, tenemos una sola pantalla, una oportunidad un poco limitada para traer películas. No puedo traer cinco películas a la semana. Así que realmente tengo que seleccionarlas con bastante cuidado en términos de lo que creo que funcionará bien y lo que resonará en la gente. Así que, en cierto modo, estoy eligiendo lo mejor de lo mejor. La mayoría de las películas que estoy viendo estarán absolutamente disponibles. Es solo cuestión de cuándo, y si funcionarían para nuestra comunidad?”.

Con Sundance listo para dejar Park City después del festival de 2026, Wang dice que planea expandir su alcance asistiendo a festivales adicionales para seguir descubriendo nuevo contenido y manteniendo las relaciones con la industria.

“Estoy considerando un par de festivales más para añadir, simplemente porque es bueno ver las películas de nuevo, establecer conexiones dentro de la industria, ya sean directores, para sesiones de preguntas y respuestas, o productores. Así que, de nuevo, se trata de ampliar esa comunidad de la que soy parte y mis conexiones dentro de ella. Era fácil hacerlo cuando Sundance estaba en Park City. Así que ahora es un poco más de trabajo tener que viajar y, ya saben, invitar a la gente a que regrese aquí”.

Uno de los festivales a los que Wang planea asistir es Sundance, incluso después de que se traslade a Boulder, Colorado, en 2027.

“Ya está en mis planes”, dijo. “Tengo amigos que viven en Boulder. Ya les dije que me reserven su habitación de invitados. Estaré allí. Es simplemente diferente cuando es tu ciudad natal. Conoces gente, ya que el Auditorio Jim Santy es uno de los lugares oficiales. Simplemente tienes un tipo de contacto diferente con las películas y los cineastas que el que tendrías simplemente como participante en un festival de cine, así que eso ciertamente se echará de menos, pero estoy haciendo todo lo posible para compensarlo viajando un poco más, lo cual es agradable”.

A pesar del traslado, Wang espera que la conexión de Park City con Sundance continúe. Es optimista de que la asociación de larga data todavía le permitirá traer películas que se estrenaron en Sundance, junto con cineastas para sesiones de preguntas y respuestas posteriores a la proyección.

Artículo traducido por Connor Hollison