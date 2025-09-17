El alcalde de Kamas tendrá otro mandato después de que se cancelara la contienda

El alcalde de Kamas, Matt McCormick, tendrá un tercer mandato consecutivo ahora que la contienda ha sido cancelada.

McCormick no tuvo oponentes, y una ley de Utah aprobada en 2022 permite a las ciudades quitar de la boleta las contiendas sin oposición al menos 20 días antes de una elección .

El Consejo Municipal de Kamas lo hizo de forma unánime el 9 de septiembre.

La secretaria del condado de Summit, Eve Furse, dijo que los miembros de su oficina habían consultado con las ciudades y pueblos del condado sobre la próxima elección, ya que ellos la supervisan.

En la reunión del consejo municipal del 9 de septiembre, McCormick dijo a sus colegas que la oficina de la secretaría había informado a la registradora de la ciudad, Kim Peacock, sobre la opción de cancelar la contienda y que él no estaba involucrado.

Dado que el consejo siguió adelante con la cancelación, McCormick es ahora considerado electo según la ley de Utah.

Kamas aún votará por dos puestos en el consejo municipal este año.

Hay cuatro candidatos, que servirían mandatos de cuatro años: Steve Cyr, Kandi Sauter, Michael Geogi y David Darcey. Darcey es el actual titular.

La elección general municipal es el 4 de noviembre.

