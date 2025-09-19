Un estudio estatal ofrece un vistazo al futuro del tráfico en la U.S. 40

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) está estudiando cómo podría añadir carriles y mejorar los intercambios en la autopista U.S. 40 desde Silver Creek hasta la salida de Mayflower. Mayflower tiene la necesidad más inmediata: la agencia cree que la salida excederá su capacidad en un plazo de tres a cinco años.

“Incluso en mi camino de entrada esta noche, me asombra la cantidad de tráfico que interactúa entre la [Interestatal] 80 y la U.S. 40”, dijo Geoff Dupaix, gerente de planificación de la Región 2 de UDOT, en una reunión conjunta de los concejos de los condados de Summit y Wasatch el 17 de septiembre. “Y si las cosas continúan — no es algo negativo, quiero decir, estamos creciendo, ya saben, esa es la naturaleza de cómo crecen las áreas — pero hay algunas cosas que debemos analizar tanto a corto como a largo plazo”.

El próximo cuello de botella es Silver Summit. La salida 2, que da servicio a Trailside, Promontory y el área de Home Depot, excederá su capacidad en los próximos cinco a diez años.

Se espera que Quinn’s Junction se sature en un plazo de 10 a 15 años.

UDOT tiene una lista de trabajo de posibles soluciones, que incluye rediseñar los intercambios de la U.S. 40 para que se parezcan a uno como el de Kimball Junction, por ejemplo.

Utah Department of Transportation Estos son los proyectos que los planificadores de transporte estatales presentaron a los concejos de los condados de Summit y Wasatch el 17 de septiembre. Son preliminares y ninguno ha sido financiado, aprobado o estudiado en su totalidad.

“Creo que un par de cosas están impulsando esto”, dijo el concejal del condado de Summit, Roger Armstrong, en el “Local News Hour” de KPCW el 18 de septiembre. “Número uno, los Juegos Olímpicos obviamente estarán sobre nosotros antes de que nos demos cuenta. Ese reloj está avanzando y empezando a ir un poco más rápido”.

La otra, dijo, es la adición de una nueva área base de Deer Valley Resort, East Village, en la salida de Mayflower. Deer Valley está más que duplicando su terreno disponible esta temporada de invierno.

UDOT dice que la Autoridad de Desarrollo de Instalaciones Militares, una agencia estatal creada para servir a parte del personal militar que también supervisa el desarrollo de East Village, planea añadir rotondas similares a las de la salida de Jeremy Ranch y Pinebrook.

Pero la agencia de transporte cree que esas se saturarán antes de 2050, por lo que está considerando otras opciones.

Utah Department of Transportation En el análisis de intercambios de UDOT, "Silver Creek" en el lado izquierdo es un error y se refiere al intercambio de Silver Summit, o a la salida 2.

Si UDOT quiere avanzar con cualquiera de las ideas, el proceso se parecerá mucho al proceso de planificación de varios años en Kimball Junction . Partiendo de un campo de 30 posibilidades, el estado finalmente decidió que añadirá carriles, especialmente carriles de giro.

Artículo traducido por Connor Hollison