El representante de la Cámara de los EE.UU., Kennedy, busca trabajar de manera bipartidista en el Congreso

El republicano Mike Kennedy pasó una década en la Legislatura de Utah antes de ser elegido para la Cámara de Representantes de los EE.UU. en 2024. Representa al 3er Distrito Congresional de Utah, que cubre los condados de Summit, Wasatch y Utah, junto con la parte oriental del estado.

Kennedy dijo a KPCW el 12 de septiembre que le complace haber logrado la aprobación de dos proyectos de ley en la Cámara en lo que va del año. “Uno [de los proyectos de ley] protege nuestros datos de la infiltración y el robo del Partido Comunista Chino”, dijo Kennedy. “En los primeros 100 días, logré que ese proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara. Y el segundo [proyecto de ley] fue para proteger nuestros edificios federales de forma más completa del contrabando que puede ser introducido de contrabando en esos edificios federales. Hace apenas unos días pudimos lograr que fuera aprobado por la Cámara”.

Ambos están a la espera de la acción del Senado de los EE.UU. Kennedy también está trabajando para llevar un centro de investigación sobre incendios forestales a la Universidad Estatal de Utah.

Por separado, el congresista ha presentado una legislación que proporciona a los médicos acceso a información sobre los pacientes tratados por trastornos de sustancias. Kennedy dijo que el objetivo es reducir las posibles sobredosis de opioides.

Junto con el resto de la delegación congresional de Utah, Kennedy apoyó el proyecto de ley de presupuesto nacional del presidente Trump que fue aprobado por el Congreso en julio. En un artículo de opinión del Deseret News , Kennedy y sus colegas de la Cámara dijeron que el proyecto de ley “es un punto de inflexión en nuestra lucha para restaurar la responsabilidad fiscal en Washington y pone a los estadounidenses que trabajan duro, a las pequeñas empresas y a las familias en primer lugar”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es no partidista, ha estimado que el proyecto de ley aumentará el déficit presupuestario de los Estados Unidos en $3.4 billones para 2034 , sin embargo, los republicanos han argumentado que el crecimiento económico cubrirá esa brecha.

Kennedy le dijo a KPCW que está centrado en construir relaciones en la capital de la nación tanto entre republicanos como demócratas. “En general, estoy extremadamente impresionado con la decencia, la inteligencia y las características de tanta gente que he conocido en el pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”, dijo Kennedy. “Sé que los payasos y las payasadas suelen ser mostrados en los medios. Francamente, es difícil vender éxitos mediáticos sobre personas que se comportan bien y trabajan juntas en las cosas, logrando que se hagan”.

Artículo traducido por Connor Hollison