Trabajos en los humedales de Ure Ranch para compensar la pavimentación del sendero de la ruta estatal 32

El condado de Summit ha querido pavimentar un sendero multiusos a lo largo de la ruta estatal 32 desde Oakley hasta Francis durante años. Ha terminado el segmento desde Oakley hasta Marion, pero los humedales se interponen en el camino para extender el sendero hasta Kamas.

El Consejo de Gobiernos del condado aprobó un plan de mitigación de humedales el 16 de septiembre que hará avanzar el proyecto.

El condado de Summit utilizará $210,000 de los $3 millones en dinero de impuestos sobre las ventas destinados al proyecto del sendero para comprar el Rancho Ure en los prados al oeste de la Ruta 32.

Los funcionarios restaurarán y mejorarán los humedales en la propiedad de 834 acres para compensar el efecto que un sendero podría tener en los humedales a lo largo de la carretera, un proceso conocido como “ mitigación de humedales ”.

Los residentes han dicho a KPCW que la ruta estatal 32 es desagradable y potencialmente peligrosa para andar en bicicleta en los puntos donde no hay sendero ni arcén.

Pero es posible que algunos ciclistas no estén usando el sendero pavimentado donde sí existe. Las señales colocadas a lo largo de ese tramo de carretera este verano sugieren que los ciclistas deberían usar el sendero que los contribuyentes pagaron, no la carretera.

Hablando ante el Concejo del Condado de Summit en agosto, el residente de Oakley Rick Shapiro estimó que había entre 40 y 50 señales de ese tipo.

Según el Departamento de Planificación del Condado de Summit, los oficiales de cumplimiento del código han retirado muchas de ellas ya que fueron colocadas en el derecho de paso público, lo cual no está permitido.

La ley de Utah sí permite a los ciclistas usar la carretera y exige a los coches que les den un espacio de 3 pies al pasar.

El condado de Summit no ha dicho cuándo se reanudará la construcción en el sendero multiusos. Generalmente no emite permisos para trabajos en o cerca de carreteras después del 15 de octubre, excepto en situaciones de emergencia .

Artículo traducido por Connor Hollison