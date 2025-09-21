Los Miners y los Braves ganan a lo grande; los Wasps y los Wildcats tienen problemas

Los Park City Miners regresaron al Dozier Field el viernes por la noche después de tres partidos consecutivos como visitantes para un enfrentamiento de Regreso a Casa contra los Mountain View Bruins. La ofensiva de los Miners finalmente se desató con su mayor producción de puntos del año al superar a los Bruins 45-14 en su primer partido de la Región 8.

Eli Warner y Owen Osorio encontraron la zona de anotación dos veces cada uno para los Miners. La carrera de touchdown de 65 yardas de Warner en el primer cuarto marcó la pauta, ya que lograron 28 puntos en la primera mitad. Los Bruins no tuvieron respuestas para una dura defensa de Park City, mientras la ofensiva continuó con su racha en la segunda mitad.

Park City tiene un récord de 1-0 en la Región 8 y 3-3 en general. Regresan a la carretera el viernes por la noche para enfrentarse a los Salem Hills Skyhawks. KPCW tendrá la transmisión en vivo a partir de las 7 p.m.

Los Wasatch Wasps perdieron 45-3 contra los Orem Tigers. Después de un primer cuarto muy disputado, los Tigers anotaron 38 puntos sin respuesta para dejar el partido fuera de su alcance. Los Wasps caen a 1-2 en la Región 7 y 3-3 en general. Continúan el juego regional en casa el viernes por la noche contra los Pleasant Grove Vikings.

Los South Summit Wildcats cayeron ante los Layton Christian Eagles 29-16. Los Wildcats se llevaron una ventaja de 14-7 al medio tiempo. Sin embargo, los Eagles explotaron con 22 puntos en el tercer cuarto para escaparse. A continuación, los Wildcats (2-4) se enfrentarán a los Summit Academy Bears el viernes por la noche en su primer partido de la Región 2A-Norte.

Knox Woolstenhulme anotó tres touchdowns mientras los North Summit Braves apalearon a los Gunnison Valley Bulldogs 41-15 para comenzar su campaña de la Región 1A-Norte. Los Braves igualan su récord a 3-3 y se enfrentarán a los Beaver Beavers el viernes por la noche.

Artículo traducido por Connor Hollison