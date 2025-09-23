El Concejo de Park City revisará los elementos de diseño del proyecto de autobús de tránsito rápido

La directora ejecutiva de High Valley Transit (HVT), Caroline Rodriquez, dijo que se espera que la primera fase de construcción esté terminada para octubre.

“Los equipos están retirando medianas e instalando fibra para que podamos tener una ventaja en la próxima temporada de construcción, y nos permitirá construir el proyecto en solo dos temporadas de construcción”, dijo Rodriquez en el 'Local News Hour' de KPCW el 22 de septiembre. “Ocurre principalmente por la noche, por lo que los viajeros y transeúntes no deberían verse afectados por nuestro proyecto”.

El trabajo en el proyecto, que implica ensanchar la ruta estatal 224 en 10 pies entre Kimball Junction y Thaynes Canyon Drive, se reanudará en abril de 2026.

High Valley Transit Un mapa del proyecto de autobús de tránsito rápido de la ruta estatal 224.

High Valley Transit, que está liderando la iniciativa de autobús de tránsito rápido, está programada para proporcionar una actualización al Concejo de Park City el 25 de septiembre.

La discusión incluirá un vistazo a las especificaciones de diseño para una nueva parada en la intersección de Thaynes Canyon Drive y Snow Creek Drive.

High Valley Transit Una representación conceptual para una nueva parada de autobús a lo largo de Thaynes Canyon Drive.

High Valley Transit también revisará los cambios planeados para lo que se conoce comúnmente como la intersección "Box of Rocks", donde se encuentran Park Avenue y Deer Valley Drive.

Según una presentación para la reunión del jueves , HVT está proponiendo un carril adicional de giro a la izquierda en Park Avenue para el tráfico que se dirige a Deer Valley Drive.

También se contempla un carril adicional en Deer Valley Drive que permitiría a los conductores que viajan hacia el oeste o bien seguir recto hacia Park City Mountain o girar a la derecha en Park Avenue.

High Valley Transit Cambios propuestos para la intersección "Box of Rocks".

Además, se planean nuevas aceras a lo largo de ambas carreteras como parte del proyecto.

Rodriquez dijo que esperan transportar a más de 5,000 personas en autobuses diariamente una vez que la construcción esté completa.

“Creo que todos han visto que año tras año, el desplazamiento hacia la ciudad es más lento, y esto no solo proporciona un viaje más rápido, sino, lo que es más importante, fiabilidad para aquellos empleados que intentan llegar a la ciudad para hacer sus trabajos, los trabajos que mantienen a esta comunidad en movimiento”, dijo.

En total, se espera que el proyecto de autobús de tránsito rápido cueste casi 120 millones de dólares.

Se puede encontrar más información sobre el proyecto y un formulario para enviar ideas de nombres para el nuevo sistema aquí

Artículo traducido por Connor Hollison