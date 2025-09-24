© 2025 KPCW

ICE detiene a cuatro personas en el área de Prospector de Park City

KPCW | By Connor Thomas
Published September 24, 2025 at 7:09 PM MDT
Updated September 24, 2025 at 7:09 PM MDT
Park City police said federal immigration authorities performed a targeted enforcement in Park City's Prospector neighborhood the morning of Sept. 24, 2025.
Debi Burns
La policía de Park City dijo que las autoridades federales de inmigración llevaron a cabo una operación selectiva en el vecindario de Prospector de Park City la mañana del 24 de septiembre de 2025.

La operación ocurrió el miércoles por la mañana cerca de Bonanza Drive y Prospector Avenue

El Departamento de Policía de Park City confirmó que los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuvieron una operación en Park City la mañana del 24 de septiembre.

“Fue una operación selectiva de ICE”, dijo a KPCW la teniente Danielle Snelson, portavoz de la policía de Park City.

Ella dijo que cuatro personas fueron puestas bajo custodia en la operación cerca de Bonanza Drive y Prospector Avenue.

Snelson dijo que el Departamento de Policía de Park City no estuvo involucrado y se enteró de la operación después para retirar un vehículo dejado en la escena.

KPCW se ha puesto en contacto con ICE para obtener más información.

Esta es una noticia en desarrollo que será actualizada a medida que se confirme más información.

Artículo traducido por Connor Hollison
Connor Thomas
KPCW Reporter
