ICE detiene a cuatro personas en el área de Prospector de Park City
La operación ocurrió el miércoles por la mañana cerca de Bonanza Drive y Prospector Avenue
El Departamento de Policía de Park City confirmó que los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuvieron una operación en Park City la mañana del 24 de septiembre.
“Fue una operación selectiva de ICE”, dijo a KPCW la teniente Danielle Snelson, portavoz de la policía de Park City.
Ella dijo que cuatro personas fueron puestas bajo custodia en la operación cerca de Bonanza Drive y Prospector Avenue.
Snelson dijo que el Departamento de Policía de Park City no estuvo involucrado y se enteró de la operación después para retirar un vehículo dejado en la escena.
KPCW se ha puesto en contacto con ICE para obtener más información.
Esta es una noticia en desarrollo que será actualizada a medida que se confirme más información.
Artículo traducido por Connor Hollison