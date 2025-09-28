Hombre atrincherado hallado muerto en casa del sur de Coalville

El portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Summit, Skyler Talbot, informó que los agentes y la policía respondieron a un hombre atrincherado en su casa del sur de Coalville a última hora del 25 de septiembre.

El incidente comenzó como una "disputa familiar" reportada a la oficina del sheriff alrededor de las 5 p.m. Un comunicado de prensa indica que el hombre regresó a la residencia mientras hablaba con los agentes y se negó a salir.

Debido a la "conducta delictiva que ocurrió antes de la llegada de los agentes, junto con preocupaciones de seguridad adicionales", se solicitó la presencia del equipo SWAT conjunto de la Oficina del Sheriff y la Policía de Park City.

La oficina del sheriff relata que los negociadores intentaron comunicarse con el sospechoso durante varias horas, logrando solo un contacto breve.

Durante la noche, se utilizó un dron para inspeccionar el interior de la casa, donde los agentes observaron al hombre con una aparente herida de bala autoinfligida. Miembros del equipo SWAT entraron y confirmaron que el individuo había fallecido en el lugar.

Las autoridades cerraron la calle principal, Main Street, aproximadamente desde 150 South hasta 350 South durante el incidente. El tráfico fue desviado hacia Hobson Lane.

Una guardería al otro lado de la calle de la vivienda fue evacuada como medida de precaución, y se pidió a los vecinos inmediatos que se refugiaron en el lugar.

Según el comunicado de prensa emitido a primera hora de la mañana, no se divulgará más información mientras el incidente se encuentra bajo investigación.

Artículo traducido por Connor Hollison