Un funcionario de Park City Mountain reflexiona sobre el impacto de la huelga de la patrulla de esquí

La vicepresidenta y directora de operaciones de Park City Mountain, Deirdra Walsh, dijo a KPCW que la estación está trabajando activamente para restablecer la confianza en la comunidad tras la huelga de la patrulla de esquí de la temporada pasada.

"Fue un comienzo de temporada increíblemente duro; probablemente sea un eufemismo", dijo Walsh en el programa "Local News Hour" de KPCW el 29 de septiembre. "Fue intenso. Fue desafiante. Fue perturbador. Y cuando pienso en ello, sé que eso es cierto para todos".

El sindicato, que representa a más de 200 patrulleros y personal de seguridad, abandonó sus puestos de trabajo dos días después de Navidad, exigiendo mejores salarios y beneficios.

La huelga coincidió con el pico de tráfico de esquí navideño y provocó publicaciones virales en las redes sociales e historias en noticias nacionales que destacaban las largas filas en Park City Mountain , que en ocasiones tenía menos del 20% del terreno abierto .

El sindicato y la gerencia de la estación llegaron a un acuerdo el 7 de enero, casi dos semanas después del inicio de la huelga.

Walsh dijo que esperan pasar página ofreciendo una experiencia al huésped en la que los visitantes puedan confiar y creando un ambiente divertido y acogedor para los empleados.

"También creo que se trata de demostrar la forma en que invertimos", dijo. "Cuando los poseedores de pases, los huéspedes y la comunidad vengan a Park City [Mountain] esta próxima temporada, van a ver esas inversiones".

Para la temporada 2025-2026, la estación abrirá una nueva góndola de 10 pasajeros en Canyons Village que reemplazará al telesilla Sunrise, cerca del hotel Pendry. También planean actualizar el Cabriolet al aire libre a una góndola de 10 pasajeros, con una construcción programada para 2026.

Walsh dijo que el propietario, Vail Resorts, ha invertido $144 millones en Park City Mountain durante los últimos 11 años.

Vail intentó actualizar los telesillas Eagle y Silverlode en el lado de Mountain Village de la estación en 2022, pero cuatro residentes apelaron con éxito el permiso de la estación, alegando que el director de planificación de Park City no siguió el código de desarrollo de la ciudad.

Vail apeló la decisión dos veces, pero perdió en los tribunales en ambas ocasiones .

Desde que se denegó ese permiso, la inversión se ha concentrado en el lado de Canyons de la estación, donde el Condado de Summit tiene jurisdicción.

En una entrevista con KPCW a principios de este año , el multimillonario local Matthew Prince dijo que se acercó a Vail Resorts para comprar Park City Mountain y devolverla a la propiedad local.

Walsh se hizo eco de las declaraciones hechas por el CEO de Vail Resorts, Rob Katz, durante una conferencia de resultados financieros en junio, en la que el ejecutivo dijo que Park City Mountain no está a la venta.

"La inversión para Park City, creo, continúa siendo una señal de lo importante que es esta estación para nuestra empresa", dijo. "Cuando Rob hizo ese comentario sobre que Park City Mountain no está a la venta, es porque la compañía se da cuenta y reconoce lo importante que es para todos venir aquí y tener una gran experiencia. Y creo que lo hemos demostrado en la forma en que hemos invertido y seguiremos invirtiendo".

Vail Resorts es propietaria de 42 montañas en Norteamérica; sin embargo, Park City Mountain es su única propiedad en Utah.

Park City Mountain está programado para abrir la temporada el 21 de noviembre, si el clima lo permite.

Artículo traducido por Connor Hollison