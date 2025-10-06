Personal esencial del gobierno continúa trabajando en medio del cierre (shutdown)

El gobierno federal cerró a primera hora del miércoles después de que los legisladores no lograran aprobar un proyecto de ley de financiación antes de la fecha límite del 1 de octubre.

Associated Press informa que los republicanos apoyaron una medida para financiar al gobierno a los niveles actuales hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas la bloquearon ya que sus preocupaciones sobre la atención médica no fueron abordadas.

Los empleados "no exentos" (non-excepted)—aquellos cuyos trabajos se consideran no esenciales—deben ser licenciados debido a la falta de financiación. El personal "exento" (excepted), cuyos trabajos protegen la vida y la propiedad, tiene que seguir trabajando. Pero no se les pagará hasta que termine el cierre.

Eso incluye a investigadores del FBI, oficiales de la CIA, miembros de las fuerzas armadas, controladores de tráfico aéreo y agentes que operan puestos de control aeroportuarios.

David Church, meteorólogo con sede en Salt Lake City, dice que él y otros empleados del Servicio Meteorológico Nacional también deben seguir trabajando en medio del cierre.

"Seguiremos asegurando que la información de pronóstico se esté difundiendo, que los datos del radar se estén difundiendo, que nuestras vigilancias, advertencias y avisos no se interrumpan porque estamos aquí para cumplir esa misión de seguridad pública", dijo el viernes en el programa "Local News Hour" de KPCW .

Los programas que dependen del gasto obligatorio también generalmente continúan durante un cierre, informa AP. Eso significa que los pagos del Seguro Social seguirán saliendo y la cobertura de Medicare y los programas de atención médica para Veteranos continúan.

