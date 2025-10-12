© 2025 KPCW

Las licorerías están cerradas, pero las oficinas gubernamentales locales están abiertas por el Día de Colón (Columbus Day)

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 12, 2025 at 8:17 PM MDT
Open vintage wooden sign broad through the glass of store window. Filtered image.
pio3
/
Adobe Stock
Cartel de madera vintage abierto y ancho a través del cristal del escaparate de la tienda. Imagen filtrada.

Las oficinas del Condado de Summit y de Park City permanecerán abiertas durante el día festivo federal también conocido como el Día de los Pueblos Indígenas (Indigenous People’s Day).

En el Condado de Wasatch, las oficinas de Heber City permanecerán abiertas el lunes. Las oficinas del Condado de Wasatch estarán cerradas.

La recolección de basura en el Condado de Wasatch también se retrasará. La basura que normalmente se recoge el lunes será recolectada el martes.

Republic Services no retrasa la recolección de basura en el Condado de Summit.

El sábado es el último día para comprar bebidas en la licorería antes del feriado del lunes, también conocido como el Día de los Pueblos Indígenas.

Las Oficinas de Correos de EE. UU. (U.S. Post Offices) también estarán cerradas por el feriado federal.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
