Los ingresos por el impuesto de alojamiento de Park City registran un segundo mes consecutivo de descenso

El Impuesto de Alojamiento Transitorio (Transient Room Tax, o TRT) se aplica a los alquileres para estancias de menos de 30 días.

Los ingresos del TRT para julio de 2025, que superaron los $212,000, también se quedaron un 4% por debajo de la previsión del departamento de presupuesto.

Según un informe del personal de la ciudad , los datos indican un cambio en la mezcla de alojamiento.

Los ingresos por alquileres a corto plazo (que son en gran medida reservas en sitios web como Airbnb y VRBO) están disminuyendo, mientras que los ingresos de los hoteles tradicionales están aumentando ligeramente.

Los ingresos por el Impuesto de Alojamiento Transitorio (TRT) de Park City en junio cayeron más del 20% interanual, lo que generó preocupación entre los miembros del concejo municipal .

Excluyendo el TRT, las distribuciones del impuesto sobre las ventas (sales tax) en toda la ciudad entre mayo y julio de 2025 aumentaron casi un 2% interanual y están muy por delante de las expectativas presupuestarias.

El informe indicó que esto representa una "fortaleza generalizada en toda la base impositiva".

Los datos preliminares de agosto muestran un aumento modesto en la demanda de alojamiento en comparación con el mismo período del año pasado. Los datos de teléfonos móviles de agosto también sugieren niveles aproximadamente consistentes con los de 2024.

