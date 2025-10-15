© 2025 KPCW

Mantente seguro este invierno con un curso gratuito de seguridad contra avalanchas

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 15, 2025 at 7:13 AM MDT
A ski patroller assesses an avalanche triggered by explosives.
Park City Mountain
Un patrullero de esquí evalúa una avalancha provocada por explosivos.

El Condado de Summit y el Centro de Avalanchas de Utah (Utah Avalanche Center) quieren que los entusiastas de la nieve sepan cómo mantenerse seguros en el campo abierto antes de la temporada de esquí.

La introducción gratuita a la conciencia sobre avalanchas del Centro de Avalanchas de Utah (Utah Avalanche Center) y la organización sin fines de lucro, Know Before You Go, brindará a los residentes la oportunidad de repasar o iniciarse en la seguridad en el campo abierto (backcountry).

La presentación de Know Before You Go es una clase interactiva de una hora de duración para cualquier persona interesada en aprender sobre avalanchas.

La presentación gratuita del 23 de octubre será en el Auditorio Sheldon Richins en Kimball Junction, debajo de la Biblioteca del Condado de Summit, de 6 p.m. a 7 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
