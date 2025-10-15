El Condado de Summit comienza a presupuestar para 2026 y futuras instalaciones

El borrador del presupuesto del año fiscal 2026 del Condado de Summit es de casi $100 millones, un máximo histórico.

El Concejo del Condado de Summit tiene hasta diciembre para votarlo, pero las discusiones comienzan esta semana. El trabajo del Administrador del Condado de Summit, Shayne Scott, es proponer el presupuesto anualmente.

"Este año es una oportunidad para que realmente nos pongamos al día", dijo Scott en el programa “Local News Hour” de KPCW el 14 de octubre. "Les hemos pedido al personal durante los últimos dos años que posponga algunos [puestos de] empleados a tiempo completo, por ejemplo".

Scott ha propuesto un aumento del impuesto a la propiedad en los últimos dos años consecutivos, pero los concejales del condado decidieron no seguir ese camino. Este año, no está recomendando un aumento de impuestos.

Esto se debe a que hay más dinero disponible, ya que los votantes aprobaron un impuesto a las ventas del 0.5% el pasado noviembre. El personal del condado proyecta que generará $16.5 millones adicionales anualmente.

Esos fondos están destinados, por ley, a servicios de emergencia y gestión de residuos. Pero también libera dinero para otros fines.

Los departamentos del condado solicitaron 16 empleados nuevos; el presupuesto propuesto tiene espacio para ocho.

Scott también ha estado supervisando un proceso para planificar futuras renovaciones de instalaciones y necesidades de construcción.

"Y este presupuesto es un reflejo de eso", dijo. "Tenemos muchas necesidades en el Palacio de Justicia de Coalville que vamos a abordar en el próximo par de años... Haremos mucho en el edificio Skullcandy el próximo año. Estamos preparando esa primera planta para el espacio de la biblioteca, el estrado del concejo y el DMV".

El edificio Skullcandy, ahora desocupado por la empresa que le dio su nombre, reemplazará al Edificio Sheldon Richins en Kimball Junction. Scott espera que el personal pueda mudarse a las instalaciones la próxima primavera.

El palacio de justicia de Coalville, programado para una remodelación, es el edificio insignia del Condado de Summit en la cabecera del condado.

Tras la presentación inicial del presupuesto el miércoles, 15 de octubre, el concejo del condado tendrá discusiones enfocadas semanales sobre diferentes áreas del presupuesto durante noviembre.

Habrá una audiencia pública en la Cuenca Snyderville el 3 de diciembre antes de otra audiencia y la votación programada en Coalville el 10 de diciembre.

