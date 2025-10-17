Organización local sin fines de lucro ofrece taller de divorcio gratuito

"Pensamos que en este momento sería realmente útil para la comunidad, ya que más del 50% de las personas pasa por un divorcio o una separación en algún momento, darles opciones... antes de que comiencen el proceso legal de, 'oye, ¿quiero llevarlo directamente a litigio? ¿Quiero intentar mediar esto primero?' Simplemente para darles una especie de hoja de ruta de las expectativas", dijo la Directora Ejecutiva de Mountain Mediation Center, Gretchen Lee, en el programa “Local News Hour” de KPCW el 16 de octubre .

El taller virtual está programado para el 28 de octubre de 6 p.m. a 8 p.m.

Se puede encontrar un enlace para registrarse aquí .

La organización local sin fines de lucro también ofrece otros servicios de mediación, incluido un programa de desvío de desalojos para propietarios e inquilinos.

