© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Organización local sin fines de lucro ofrece taller de divorcio gratuito

KPCW | By Parker Malatesta
Published October 17, 2025 at 4:25 AM MDT
Mountain Mediation is celebrating 20 years this year.
Mountain Mediation Center
El taller es interactivo e incluye una sesión de preguntas y respuestas

El Mountain Mediation Center será el anfitrión de un taller gratuito a finales de este mes sobre las opciones legales para quienes estén pasando por un divorcio o separación.

"Pensamos que en este momento sería realmente útil para la comunidad, ya que más del 50% de las personas pasa por un divorcio o una separación en algún momento, darles opciones... antes de que comiencen el proceso legal de, 'oye, ¿quiero llevarlo directamente a litigio? ¿Quiero intentar mediar esto primero?' Simplemente para darles una especie de hoja de ruta de las expectativas", dijo la Directora Ejecutiva de Mountain Mediation Center, Gretchen Lee, en el programa “Local News Hour” de KPCW el 16 de octubre.

El taller virtual está programado para el 28 de octubre de 6 p.m. a 8 p.m.

Se puede encontrar un enlace para registrarse aquí .

La organización local sin fines de lucro también ofrece otros servicios de mediación, incluido un programa de desvío de desalojos para propietarios e inquilinos.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Parker Malatesta
KPCW Reporter
See stories by Parker Malatesta