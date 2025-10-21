© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Playboi Carti acusado de agresión durante una detención en Heber

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 21, 2025 at 9:55 AM MDT
Rapper known as Playboi Carti performs at a show at the Pheonix Theatere in 2017
The Come Up Show
/
Flickr
El rapero conocido como Playboi Carti fue acusado de agresión en el Condado de Wasatch el 2 de octubre de 2025.

Un popular artista de rap ha sido acusado de agresión en Heber después de supuestamente golpear a su conductor de limusina en el Condado de Wasatch a principios de este mes.

Jordan Terrell Carter, el rapero conocido como Playboi Carti, estuvo en Utah para un concierto en el Delta Center a principios de octubre. KSL informa que fue entonces cuando los ayudantes del sheriff del Condado de Wasatch fueron llamados por un altercado cerca de River Road y la Ruta Estatal 40 el 2 de octubre.

La presunta víctima, el conductor de limusina Carter, dijo a los agentes que recogió al rapero en Park City para llevarlo a un ensayo en el Condado de Utah.

KSL informó que los documentos judiciales indican que Carter y su novia comenzaron a pelear y Carter golpeó al conductor en la cara cuando este intentó intervenir.

El conductor dijo a los agentes que no vio a Carter golpear a la mujer, pero notó que ella estaba "encorvada sosteniéndose el pecho".

Carter ahora enfrenta un cargo de agresión menor. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis meses de cárcel y multas de hasta $1,000.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver