Playboi Carti acusado de agresión durante una detención en Heber

Jordan Terrell Carter, el rapero conocido como Playboi Carti, estuvo en Utah para un concierto en el Delta Center a principios de octubre. KSL informa que fue entonces cuando los ayudantes del sheriff del Condado de Wasatch fueron llamados por un altercado cerca de River Road y la Ruta Estatal 40 el 2 de octubre.

La presunta víctima, el conductor de limusina Carter, dijo a los agentes que recogió al rapero en Park City para llevarlo a un ensayo en el Condado de Utah.

KSL informó que los documentos judiciales indican que Carter y su novia comenzaron a pelear y Carter golpeó al conductor en la cara cuando este intentó intervenir.

El conductor dijo a los agentes que no vio a Carter golpear a la mujer, pero notó que ella estaba "encorvada sosteniéndose el pecho".

Carter ahora enfrenta un cargo de agresión menor. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis meses de cárcel y multas de hasta $1,000.

Artículo traducido por Connor Hollison