El humo de la quema prescrita de Mill Creek Canyon podría llegar al Condado de Summit

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 22, 2025 at 6:33 AM MDT
Smoke can be seen from prescribed burns in Mill Creek Canyon.
U.S. Forest Service Uinta-Wasatch-Cache National Forest
El humo puede verse desde las quemas prescritas en Mill Creek Canyon.

Cuadrillas del Servicio Forestal de EE. UU. están realizando más quemas prescritas en Mill Creek Canyon esta semana.

Las quemas podrían enviar humo al Condado de Summit cerca de Park City.

El servicio forestal y los funcionarios de bomberos piden a los residentes que no reporten humo o llamas en el área.

Las cuadrillas forestales dicen que las quemas prescritas reducen la vegetación crecida para ayudar a proteger a las comunidades locales, la infraestructura y los recursos naturales de los incendios forestales.

Se espera que las quemas continúen hasta el viernes 24 de octubre.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
