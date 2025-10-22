Atletas de Park City entran en los equipos de Salto de Esquí y Combinada Nórdica de EE. UU.
Los equipos de Salto de Esquí y Combinada Nórdica de EE. UU. han publicado las listas para la temporada de invierno 2025-2026.
En el equipo de salto de esquí, siete atletas de Utah, incluyendo cuatro saltadores de Park City, representarán a EE. UU. en competiciones internacionales.
Incluyen a las miembros del equipo femenino Paige Jones, Josie Johnson y Sam Macuga [Muh-sue-guh], quienes se desarrollaron a través de los programas de Park City Ski and Snowboard.
Liderando el equipo masculino está Kevin Bickner, quien asistió a la Winter Sports School. A él se unen los exalumnos de la Universidad de Utah Andrew Urlaub y Erick Belshaw.
Annika Belshaw, quien también asistió a la U., liderará el equipo femenino después de una sólida temporada el año pasado con 14 resultados entre los 30 primeros.
El equipo de combinada nórdica de EE. UU. ha nombrado a los "Parkites" Ben Loomis y Stephen Schumann para la lista de nueve personas.
Las temporadas de la Copa del Mundo de salto de esquí y combinada están en marcha.
Las listas para los equipos olímpicos 2025-2026 se anunciarán más adelante en esta temporada.
Artículo traducido por Connor Hollison