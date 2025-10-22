El Condado de Wasatch discute ideas para fortalecer el plan de espacio abierto de Jordanelle Ridge

Los miembros del consejo del Condado de Wasatch dicen que no están listos para firmar un acuerdo para una servidumbre de conservación no convencional para 2,000 acres de Jordanelle Ridge, el desarrollo con miles de viviendas en el norte de Heber.

Según el borrador, la servidumbre sería mantenida conjuntamente por la ciudad y el condado, y el condado tendría autoridad para hacer cumplir el acuerdo.

Algunos defensores del espacio abierto han dicho que el plan es más débil que una servidumbre de conservación creada a través de un fideicomiso de tierras, como Summit Land Conservancy o Utah Open Lands.

Pero el administrador del Condado de Wasatch, Dustin Grabau, dijo que la servidumbre mantenida conjuntamente podría ser el camino más lógico a seguir, y el más rápido.

"O aprobamos la servidumbre de conservación que tenemos ante nosotros y establecemos algunas protecciones, o esperamos varios años, potencialmente incluso décadas, antes de que se complete este desarrollo, y luego esperamos poder obtener una servidumbre de conservación de un tercero", dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 21 de octubre.

Grabau dijo que, a diferencia de una servidumbre típica, esta no ofrecería ningún beneficio fiscal al desarrollador de Jordanelle Ridge. También elude ciertos requisitos federales.

Grabau dijo que eso tiene sentido para esta tierra porque los detalles del desarrollo aún se están resolviendo.

21-Wrap-Grace-JordComments.mp3 Listen • 2:22

"Parte del desafío en esta área en particular es que hay un desarrollo en curso que va hacia y a través de esta zona", dijo. "Lo que el Condado de Wasatch pudo hacer fue negociar con Heber City y el desarrollador para asegurar que los límites de lo que podría cambiar allí sean muy limitados a usos muy específicos y autorizados".

Eso incluye líneas de servicios públicos y un depósito de escombros (debris basin) para proteger las viviendas debajo del espacio abierto.

El desarrollador ha dicho que el terreno es demasiado empinado para construir casas.

Grabau dijo que ve beneficios para los residentes del condado porque el espacio abierto incluirá acceso público.

Dijo que los líderes del condado creen que este acuerdo ofrece más protección al añadir el condado otra capa de supervisión.

"Heber City podría haber procedido con este acuerdo sin nosotros", dijo.

Sin embargo, otros, como la alcaldesa de Heber City, Heidi Franco, y la directora ejecutiva de Summit Land Conservancy, Cheryl Fox, dicen que sería mejor que un tercero salvaguarde el espacio abierto.

El acuerdo está en la agenda del concejo del condado para el 19 de noviembre. Antes de eso, los líderes del condado propondrán revisiones. Esas podrían incluir cosas como una documentación más sólida de la condición original del terreno y pasos más claros para hacer cumplir el acuerdo de espacio abierto.

Grabau dijo que esos cambios ofrecerán un buen modelo híbrido—una implementación más rápida que una servidumbre convencional, pero pautas más estrictas basadas en la retroalimentación de los defensores de la tierra.

Artículo traducido por Connor Hollison